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Теплосети опровергли жалобы на плохое отопление в Шахтах

СК РФ

общество [ версия для печати ]

Диспетчерская служба тепловых сетей АО «Донэнерго» прокомментировала сообщения о том, что жители взорвавшегося в Шахтах дома жаловались на плохое отопление.

По словам представителя службы, проживающие в данном здании люди не заявляли о проблемах с обогревом дома, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее одна жительница сообщила, что сначала тепло в дом поступало из котельной, работавшей на угле. Позднее его подключили к газовой котельной, и в квартирах похолодало. В последнее время в доме не стало горячей воды, хотя жильцы оплачивают коммунальные услуги.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате погиб один человек, ещё семеро спасены из-под завалов. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, одна из жительниц дома почувствовала утечку газа перед взрывом.  


#ВЗРЫВ #ГАЗ #обрушение #шахты #отопление
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