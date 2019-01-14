Теплосети опровергли жалобы на плохое отопление в Шахтах

https://news.ru/storage/news/34ba65de3f4e80de2429c6a26d96e750/b15b5a1e-0b59-40c9-b5a7-41d3bdabe1b1_850.jpg СК РФ

Диспетчерская служба тепловых сетей АО «Донэнерго» прокомментировала сообщения о том, что жители взорвавшегося в Шахтах дома жаловались на плохое отопление.

По словам представителя службы, проживающие в данном здании люди не заявляли о проблемах с обогревом дома, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее одна жительница сообщила, что сначала тепло в дом поступало из котельной, работавшей на угле. Позднее его подключили к газовой котельной, и в квартирах похолодало. В последнее время в доме не стало горячей воды, хотя жильцы оплачивают коммунальные услуги.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате погиб один человек, ещё семеро спасены из-под завалов. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, одна из жительниц дома почувствовала утечку газа перед взрывом.