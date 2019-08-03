https://static.news.ru/photo/7af62928-b614-11e9-af73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Синоптики прогнозируют потепление до 24 градусов в Москве и Подмосковье к концу следующей недели.

В конце рабочей недели, когда регион окажется в тёплой части очередного облачного вихря с запада, температурный фон вернётся в рамки климата, достигнув в дневные часы 22–24 градусов, — говорится в сообщении на сайте « Метеоновости ».

Уточняется, что холода начнут отступать уже в середине предстоящей недели — вместе с ростом атмосферного давления станет меньше облаков и дождей, а солнечные лучи начнут активнее прогревать воздушные массы.

Ранее News.ru писал, что июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии. Средняя месячная температура в российской столице была ниже нормы на 1,5–1,8 градуса. По аномалии месяц схож с 1965 и 1979 годами.