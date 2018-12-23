Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии

Дома в Саратове подключили к отоплению после устранения аварии. Без тепла в 13-градусный мороз обходились около 4 тыс. жителей областного центра.
Центральное отопление в жилых домах на улицах Чапаева, Зарубина, Рахова было отключено в связи с аварийными работами 20 декабря. Тепломагистраль от ТЭЦ-5 восстановили, но последовала повторная авария, сообщает пресс-служба саратовского филиала энергокомпании «Т Плюс».
В зону отключения попали 15 жилых домов, в которых живут 3895 человек.
Энергетикам пришлось заменить семь метров трубопровода диаметром 600 мм. Они работали при низких температурах и в стеснённых условиях: из-за наличия на участке сопутствующих коммуникаций трубопровод протаскивался под дорогой.
Ранее News.ru сообщал, что прокуратура Саратова приступила к проверке после повторной аварии на теплотрассе в административном центре региона, жители которого трое суток мёрзли в своих домах. Проверка инициирована после поручения прокурора области в связи с нарушением прав граждан.