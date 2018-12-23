Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии

https://news.ru/storage/news/56d60bb4b8828baa512848923a4d1bc1/f7957fa6-4a5b-488b-b199-a6001f9d4427_850.jpg Tatiana Balashova/Russian Look/Global Look Press

Дома в Саратове подключили к отоплению после устранения аварии. Без тепла в 13-градусный мороз обходились около 4 тыс. жителей областного центра.

Центральное отопление в жилых домах на улицах Чапаева, Зарубина, Рахова было отключено в связи с аварийными работами 20 декабря. Тепломагистраль от ТЭЦ-5 восстановили, но последовала повторная авария, сообщает пресс-служба саратовского филиала энергокомпании «Т Плюс».

В зону отключения попали 15 жилых домов, в которых живут 3895 человек.

Энергетикам пришлось заменить семь метров трубопровода диаметром 600 мм. Они работали при низких температурах и в стеснённых условиях: из-за наличия на участке сопутствующих коммуникаций трубопровод протаскивался под дорогой.

Ранее News.ru сообщал, что прокуратура Саратова приступила к проверке после повторной аварии на теплотрассе в административном центре региона, жители которого трое суток мёрзли в своих домах. Проверка инициирована после поручения прокурора области в связи с нарушением прав граждан.