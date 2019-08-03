https://static.news.ru/photo/9e87ffc4-b600-11e9-a384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия.

Представитель СПЧ заявила, что во время беседы акцент делался на членах семьи старшего возраста, подвергающихся насилию (экономическому и психологическому) со стороны более молодых родственников, говорится на официальном сайте СПЧ.

Мы знаем ужасающие случаи, когда убивают за пенсию или отнимают и живут на неё, — привела пример Киркора.

Кроме того, во время встречи поднимался вопрос о психологической работе с «агрессорами» для сохранения семьи.

Как ранее писал News.ru, члены СПЧ Александр Брод и Кирилл Кабанов заявили, что информации о превышении сотрудниками правоохранительных органов своих полномочий и жестоком обращении при задержании участников несанкционированной акции в Москве у Совета по правам человека нет.