Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совфеда Галина Карелова обсудили законопроекты по профилактике бытового насилия.
Представитель СПЧ заявила, что во время беседы акцент делался на членах семьи старшего возраста, подвергающихся насилию (экономическому и психологическому) со стороны более молодых родственников, говорится на
Мы знаем ужасающие случаи, когда убивают за пенсию или отнимают и живут на неё, — привела пример Киркора.
Кроме того, во время встречи поднимался вопрос о психологической работе с «агрессорами» для сохранения семьи.
Как ранее писал News.ru, члены СПЧ Александр Брод и Кирилл Кабанов заявили, что информации о превышении сотрудниками правоохранительных органов своих полномочий и жестоком обращении при задержании участников несанкционированной акции в Москве у Совета по правам человека нет.