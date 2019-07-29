https://static.news.ru/photo/55ef5d54-b1a3-11e9-9d36-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жителям столичного региона напомнили об ультраполярном вторжении и похолодании до сентябрьских показателей.

Согласно прогнозу специалистов погодного центра «Фобос», днём, 29 июля, столбики термометров не поднимутся выше 13-15 градусов тепла. При этом к середине недели похолодает уже до 12-14 градусов, а в ночное время может быть установлен температурный антирекорд — характерные для сентября плюс 4-9 градусов.

При этом за последние 70 лет в Москве ни разу не была зафиксирована температура воздуха в июле ниже плюс 15 градусов. Ночные показатели падали до плюс 6,1 градуса только в 1971 году, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил, что причиной холодов в Московском регионе станет тропосферная ложбина из Арктики, стремительно распространяющаяся по европейской части России.