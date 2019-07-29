Жителям столичного региона напомнили об ультраполярном вторжении и похолодании до сентябрьских показателей.
Согласно прогнозу специалистов погодного центра «Фобос», днём, 29 июля, столбики термометров не поднимутся выше 13-15 градусов тепла. При этом к середине недели похолодает уже до 12-14 градусов, а в ночное время может быть установлен температурный антирекорд — характерные для сентября плюс 4-9 градусов.
При этом за последние 70 лет в Москве ни разу не была зафиксирована температура воздуха в июле ниже плюс 15 градусов. Ночные показатели падали до плюс 6,1 градуса только в 1971 году,
Ранее News.ru писал о том, что специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил, что причиной холодов в Московском регионе станет тропосферная ложбина из Арктики, стремительно распространяющаяся по европейской части России.