Телеведущий Шейнин обложил матом коллег на корпоративе

https://news.ru/storage/news/0073ce8a7174a7200e4cef1c272c3916/24c49f7b-3f1f-4c35-b303-f6cd4a872109_850.jpg twitter.com/@Alex01219608

Артём Шейнин

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артём Шейнин вновь оказался в центре скандала. На этот раз поводом стало видео с новогоднего корпоратива, на котором журналист начал ругать матом своих коллег.

В ролике Шейнин, находясь в состоянии опьянения, громко настаивает, чтобы все присутствующие наполнили бокалы, при этом не стесняясь в выражениях.

Видео разошлось по Интернету и вызвало широкий резонанс, а пользователи соцсетей обрушились на журналиста с резкой критикой. Впрочем, сам Шейнин заявил, что не видит в своём поведении ничего предосудительного.

«Все, кто посмотрел ролик, поймут: ничего выходящего за рамки вечеринки там не было. Меня не выносили оттуда на руках. Я не дрался. Не лежал лицом в салате. Я просто стоял с рюмкой в руке и просил всех наполнить бокалы», — заявил телеведущий в интервью «Комсомольской правде».

На своей странице в Facebook Шейнин назвал тех, кто распространил видео, «хомячками от журналистики», а раскритиковавших его пользователей — «высокоморальными кудахтающими петушками».

Ранее News.ru опубликовал подборку других скандальных выходок известного телеведущего.