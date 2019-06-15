https://static.news.ru/photo/6f04d3ba-8f42-11e9-bf4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В этом перечне — комната матери и ребёнка, телефонные звонки, горячее питание и гостиница в зависимости от времени задержки.

Обеспечение напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырёх часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов, — говорится в сообщении.

Согласно общим правилам, перевозчик также уплачивает пассажиру штраф, если не докажет, что накладка произошла из-за обстоятельств, не зависящих от авиакомпании.

Ранее News.ru писал, что 11 июня самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» не допустили к вылету. Он должен был следовать из Брянска в Сочи. Рейсы «Сухого» стали отменять по всей стране по различным причинам после катастрофы в Шереметьево 5 мая.