Телецентр «Останкино» будет судиться с Первым каналом

https://news.ru/storage/news/b92875d47951851ec6412e7aeb5e4259/d52f8417-f256-47fc-bc7b-957d6aabfef0_850.jpg Armineaghayan/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Телевизионный технический центр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к Первому каналу на 164 миллиона рублей. Причиной стали долги, которые образовались у канала ещё летом.

По данным газеты «Ведомости», сумма первого иска составляет 89,5 миллиона рублей, а второго — 73,9 миллиона рублей.

При этом за последние пять лет это первая попытка взыскать денежные средства с Первого канала, так как чаще всего партнёры отказываются судиться, опасаясь потерять такого крупного клиента.

При этом источник газеты «Коммерсант» рассказал, что главный канал страны задолжал около 1 миллиарда рублей «Останкино» за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.

Ранее News.ru писал о том, что Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах на территории России. Нововведение стартует в ночь с 24 на 25 декабря. Впервые телевизионные новогодние сигналы были введены 31 декабря 2017 года. Теперь вещание будет осуществляться на постоянной основе.