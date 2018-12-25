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Телецентр «Останкино» будет судиться с Первым каналом

Armineaghayan/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

общество [ версия для печати ]

Телевизионный технический центр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к Первому каналу на 164 миллиона рублей. Причиной стали долги, которые образовались у канала ещё летом.

По данным газеты «Ведомости», сумма первого иска составляет 89,5 миллиона рублей, а второго — 73,9 миллиона рублей.

При этом за последние пять лет это первая попытка взыскать денежные средства с Первого канала, так как чаще всего партнёры отказываются судиться, опасаясь потерять такого крупного клиента.

При этом источник газеты «Коммерсант» рассказал, что главный канал страны задолжал около 1 миллиарда рублей «Останкино» за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.

Ранее News.ru писал о том, что Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах на территории России. Нововведение стартует в ночь с 24 на 25 декабря. Впервые телевизионные новогодние сигналы были введены 31 декабря 2017 года. Теперь вещание будет осуществляться на постоянной основе.


#первыйканал #Останкино
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