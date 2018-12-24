Телеаудитория пресс-конференции Путина уменьшилась

https://news.ru/storage/news/7eae4f5345e0a9e8b32f7453e1f44619/5e22dae9-87db-41fc-90f5-2d9ad27c4466_850.jpg Oleg Brusnikin/Xinhua/Global Look Press

В этом году большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина посмотрели на 300 тысяч меньше россиян, чем в прошлом.

«Снижение аудитории с 7,08 млн до 6,78 млн человек произошло несмотря на то, что в этом году мероприятие транслировали четыре федеральных канала, а не три, как в прошлом», — сообщает РБК, ссылаясь на данные компании Mediascope.

Трансляцию большой пресс-конференции 20 декабря вели Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и НТВ. Однако доля смотревшей её аудитории старше четырёх лет уменьшилась на 0,5% и составила 9,7%. Из всех смотревших в это время телевизор трансляцию выбрали 55% телезрителей.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин обсудил с премьером Дмитрием Медведевым вопросы, которые звучали на большой пресс-конференции. Представитель президента Дмитрий Песков рассказал, что по итогам мероприятия глава государства составил список необходимых поручений. Каждое такое событие для российского лидера заканчивается созданием подобного перечня, контроль за их выполнением лежит на администрации главы страны.