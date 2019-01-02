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Тела трёх человек нашли под завалами в Магнитогорске

МЧС РФ/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Обнаружены тела ещё трёх человек, погибших в результате взрыва и последующего обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске. Общее число жертв трагедии выросло до 31 человека, среди них — шесть детей.

Спасатели продолжают поиски ещё 10 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Ранее News.ru писал, что авиакомпании Nordwind и «Аэрофлот» согласились бесплатно перевезти в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в результате обрушения дома. Как сообщили в «Аэрофлоте», услуга, которой могут воспользоваться супруги, родители, родные братья и сестры пострадавших, начнёт действовать с 4 января. Перевозки будут осуществляться на свободных местах в классе эконом.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы.


#ЧП #магнитогорск
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