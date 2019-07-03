https://static.news.ru/photo/be849e10-9db7-11e9-89b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Только четыре тела было извлечено с глубоководного аппарата «Лошарик». Остальные до сих пор остаются на борту под водой, рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.

По его словам, в результате сильного пожара аппарат был полностью затоплен.

Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела пока непонятно, — подчеркнул он в эфире радиостанции « Эхо Москвы ».

Эксперт добавил, что родственники пострадавших, скорее всего, примут решение о совместных похоронах на петербургском Серафимовском кладбище.

Трагедия произошла 1 июля. В результате ЧП погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа.

Ранее News.ru писал, что причиной пожара на атомной подводной станции «Лошарик» могла стать неисправность одной из аккумуляторных батарей. Аппарат получил повреждения, когда поднимался к носителю из глубины.