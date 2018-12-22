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Тысячи единиц техники убирают снег в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Около восьми тысяч единиц техники привлечено к уборке снега в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Чиновник отметил, что столичные коммунальные службы ведут крупномасштабную работу в соответствии с планами по очистке города.

Политик уточнил, что за декабрь выпала почти месячная норма осадков — порядка 45 см. До конца года ожидается еще 15 см.

«Сейчас в Москве идет работа по уборка снега, потому что за последние сутки выпало до 7 см снега. К уборке снега привлечено примерно 8 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлечь, но пока в этом нет необходимости», — сказал Бирюков.

Кроме того, заммэра отметил, что обработка противогололёдными материалами идёт в соответствии с технологией. В первую очередь очищаются подходы к остановкам общественного транспорта, около метро и МЦК, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения призвал столичных автомобилистов быть более осторожными на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до конца недели. 22 декабря в Москве ожидается минус 3−5 градусов утром и минус 1−3 градуса вечером. 23 декабря сохранится «по-зимнему комфортная погода со среднесуточной выше нормы на 3−5 градусов».


#москва #снег #техника #уборка
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