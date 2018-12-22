Тысячи единиц техники убирают снег в Москве

Около восьми тысяч единиц техники привлечено к уборке снега в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Чиновник отметил, что столичные коммунальные службы ведут крупномасштабную работу в соответствии с планами по очистке города.
Политик уточнил, что за декабрь выпала почти месячная норма осадков — порядка 45 см. До конца года ожидается еще 15 см.
«Сейчас в Москве идет работа по уборка снега, потому что за последние сутки выпало до 7 см снега. К уборке снега привлечено примерно 8 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлечь, но пока в этом нет необходимости», — сказал Бирюков.
Кроме того, заммэра отметил, что обработка противогололёдными материалами идёт в соответствии с технологией. В первую очередь очищаются подходы к остановкам общественного транспорта, около метро и МЦК, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения призвал столичных автомобилистов быть более осторожными на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до конца недели. 22 декабря в Москве ожидается минус 3−5 градусов утром и минус 1−3 градуса вечером. 23 декабря сохранится «по-зимнему комфортная погода со среднесуточной выше нормы на 3−5 градусов».