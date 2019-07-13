https://static.news.ru/photo/6ae13f8c-a548-11e9-913f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба Мосгаза

ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» возобновила работу после крупного пожара и несёт нагрузку в соответствии с графиком.

Мосэнерго (ТЭЦ «Северная») восстановило выработку и подачу электроэнергии потребителям после вынужденной остановки 11 июля, — говорится в сообщении Мосэнерго.

Крупный пожар на газопроводе около ТЭЦ-27 возник утром в четверг, 11 июля. Из-за возгорания перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. Огонь распространился на стоящие рядом административное здание и склад.

В результате ЧП погиб один человек и 13 пострадали. Они получили ожоги I и II степени. Жертвой пожара на ТЭЦ стала женщина-охранник.

Как ранее писал News.ru, специалистам удалось восстановить подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» после крупного пожара.