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Театралов оградят от «билетной мафии»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Право продавать билеты на спектакли и зрелищные мероприятия собираются предоставить только учреждениям культуры и официальным организациям. Они же получат возможность самостоятельно установить алгоритм возврата.

Меры противодействия «театральной мафии» предлагает законопроект Минкультуры РФ. Инициативу рассмотрит Государственная дума в первом чтении, запланированном на 15 января 2019 года, пишет «Парламентская газета».

Документ подразумевает запрет на продажу билетов по завышенным ценам. Единственное, что может увеличить стоимость, — это расходы на сопутствующие услуги уполномоченных организаций. Например — доставка билета. Дополнительные расходы не должны превышать 10% от общего ценника.

Ранее News.ru сообщал о дате открытия обновлённого столичного театра «Сатирикон». Ремонт в здании завершат к декабрю 2019 года.


#россия #БИЛЕТЫ #театр #спекуляция
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