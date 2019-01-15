Театралов оградят от «билетной мафии»

Право продавать билеты на спектакли и зрелищные мероприятия собираются предоставить только учреждениям культуры и официальным организациям. Они же получат возможность самостоятельно установить алгоритм возврата.
Меры противодействия «театральной мафии» предлагает законопроект Минкультуры РФ. Инициативу рассмотрит Государственная дума в первом чтении, запланированном на 15 января 2019 года, пишет «Парламентская газета».
Документ подразумевает запрет на продажу билетов по завышенным ценам. Единственное, что может увеличить стоимость, — это расходы на сопутствующие услуги уполномоченных организаций. Например — доставка билета. Дополнительные расходы не должны превышать 10% от общего ценника.
Ранее News.ru сообщал о дате открытия обновлённого столичного театра «Сатирикон». Ремонт в здании завершат к декабрю 2019 года.