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Тариф на эвакуацию автомобилей повысится в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на четыре процента с 1 января 2019 года. Стоимость хранения транспортных средств тоже увеличится.

«Впервые с 2013 года изменится стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки. Тариф скорректирован с учётом инфляции», — сообщается на сайте московского паркинга.

Стоимость эвакуации ТС категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил составит 3200 рублей, категории В с мощностью 80−250 лошадиных сил — 5200 рублей, свыше 250 лошадиных сил — 7400 рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49200 рублей.

Стоимость суток хранения мотоциклов поднимется до 520 рублей, для автомобилей с массой, не превышающей 3,5 тонны, — останется 1000, а для грузовиков и негабаритных автомобилей — поднимется на 200 рублей — до 2200. Для тех, кто оплачивает перемещение и хранение сразу, скидка в размере 25% сохраняется.

Ранее News.ru писал, что российская столица полностью отказалась от услуг частных эвакуаторов 25 сентября. Это даст возможность создать дополнительные рабочие места. Работать на дорогах будут только собственные эвакуаторы ГКУ «АМПП». В конце 2017 года власти Москвы решили отказаться от услуг частных компаний по эвакуации автомобилей, так как в адрес подрядчиков поступало большое количество жалоб от горожан. Весной текущего года был заключён контракт на поставку 98 эвакуаторов в собственность с целью полностью заменить услуги подрядчиков. В общей сложности на московских дорогах стали работать 270 городских эвакуаторов.


#москва #ПАРКОВКА #тариф
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