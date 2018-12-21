Тарелку с Путиным оценили в десятки тысяч рублей

https://news.ru/storage/news/130e7aafd0722e8fd88daf78b2f8b261/856abeb6-090d-483a-8f95-2c20e068d9b6_850.jpg farfor-sysert.com

Екатеринбургская компания «Фарфор Сысерти» продаёт эксклюзивную тарелку с портретом президента. Необычный сувенир предлагается за 32,6 тыс. рублей.

Декоративная роспись на нём выполнена вручную.

«Фарфор Сысерти» принадлежит властям региона и Екатеринбургской Епархии, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru сообщал, что в Финляндии все рекорды продаж побило тёмное пиво, специально выпущенное ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Напиток, сваренный на пивоварне RPS Brewing, был доступен в крупных сетевых магазинах Хельсинки. На бутылочной этикетке красовалась яркая надпись: Let’s settle this like adults («Давай уладим это как взрослые»).