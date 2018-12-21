USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Тарелку с Путиным оценили в десятки тысяч рублей

farfor-sysert.com

общество [ версия для печати ]

Екатеринбургская компания «Фарфор Сысерти» продаёт эксклюзивную тарелку с портретом президента. Необычный сувенир предлагается за 32,6 тыс. рублей.

Декоративная роспись на нём выполнена вручную.

«Фарфор Сысерти» принадлежит властям региона и Екатеринбургской Епархии, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru сообщал, что в Финляндии все рекорды продаж побило тёмное пиво, специально выпущенное ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Напиток, сваренный на пивоварне RPS Brewing, был доступен в крупных сетевых магазинах Хельсинки. На бутылочной этикетке красовалась яркая надпись: Let’s settle this like adults («Давай уладим это как взрослые»).


#путин #сувенир
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 13:44, 6 ноября 2018
Сувенирная монета опозорила американцев
Обнаруженный в машине предмет оказался подарком на День спецназа ВВ МВД
происшествия 14:28, 26 октября 2017
В Москве эвакуировали школьников из-за сувенира в виде гранаты
Обнаруженный в машине предмет оказался подарком на День спецназа ВВ МВД
Лента новостей
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
в мире 00:50
Британские морпехи обучат украинских военных
политика 00:38
Путин и Медведев поздравили Алиева с днём рождения
Другие новости
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
общество 23:36
«Аэрофлот» меняет расписание в Шереметьево из-за непогоды
общество 23:28
Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ может утратить силу
общество 21:57
ЦОДД предупредил москвичей о заносах на дорогах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top