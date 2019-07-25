https://static.news.ru/photo/22607ebc-aedf-11e9-b16d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: A.Savin/Wikimedia Commons

Администрация калининградского национального парка «Куршская коса» намерена оградить от туристов так называемый Танцующий лес — участок, где растут сосны с искривлёнными стволами.

По словам директора учреждения Анатолия Калины, из-за огромного количества посетителей деревья начинают чахнуть. Туристы залезают на них, гладят и вытаптывают землю вокруг корней, передаёт «Интерфакс» .

От такой горячей любви сосны стали сохнуть и умирать. Уже погибло 12 деревьев, — поделился он.

Для того чтобы оградить доступ к деревьям, вокруг участка планируется построить забор. Некоторые сосны уже обнесены ограждениями. Руководство парка уверено, что сможет сделать это своими усилиями, но не откажется от помощи добровольцев.

Ранее News.ru писал о том, что капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос оштрафован за вырубку деревьев в Мадриде.