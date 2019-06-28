https://static.news.ru/photo/5eeaf8ca-99af-11e9-a4d7-fa163e074e61_1024.jpg «Кургана Бессмертия» Фото: Олег Р. Вязьмитин/wikimedia.org

Брянская танцовщица, приговорённая к 30 тыс. руб. штрафа за неуважение к обществу из-за исполнения реггетона у «Кургана Бессмертия», обжаловала решение суда.

Поступила жалоба на постановление Советского районного суда. Назначено рассмотрение на 17 июля, – цитирует РИА Новости официального представителя Брянского областного суда Галину Кубекину.

Как ранее писал News.ru, на суде девушка заявила, что не хотела оскорбить власть или память павших в Великой Отечественной войне, а просто намеревалась снять красивое видео с танцем в красивом месте. Несмотря на это, суд встал на сторону обвинения, признав танцовщицу виновной. Таким образом, российский суд впервые осудил человека за танец, который проявляет неуважение к власти.