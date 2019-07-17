https://static.news.ru/photo/f9180bfa-a8b8-11e9-9007-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Судьбу Елены Боголюбовой, которую таможенники задержали за посылку с запрещённым в России лекарством для тяжелобольного сына, будет решать прокуратура и МВД. Об этом заявила глава отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.

Таможенники, по словам представительницы ведомства, обнаружили в международном почтовом отправлении таблетки с запрещённым в России веществом. Они попросили Боголюбову предъявить документы, подтверждающие, что у неё есть нуждающийся именно в этом препарате ребёнок, передаёт ТАСС .

Как только копии медицинских документов были привезены и предъявлены нам, мы реально убедились, что есть ребёнок, есть заболевание, но нет рецепта от врача, который бы назначил этот препарат, — заявила Екатерина Анчипорова.

По её словам, поскольку препарат не зарегистрирован в России, он был изъят у Елены Боголюбовой.

У неё есть рекомендации консилиума врачей, который говорит, что возможно применение данного препарата для прохождения лечения ребёнком. Но назначены ей по рецепту были абсолютно другие вещества, — заявила представитель таможни.

Анчипорова отметила, что её ведомство готовит материал для передаче в МВД и прокуратуру, которые в свою очередь «будут принимать решение о судьбе этой женщины».

Как писал News.ru, ранее в Москве задержали Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет незарегистрированный в стране препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена. Озабоченность произошедшим выразили в Кремле.