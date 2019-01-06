Москвичей помогает спасать такса Маруся

Четвероногая коллега стала помощницей столичных спасателей. Они полюбили собаку по кличке Маруся, которую считают частью своей команды. Животному даже сшили форму.
Однажды сотрудница департамента Елена Епур принесла своего питомца в выходной день на работу в Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, передаёт ТАСС. Он очень понравился спасателям и пожарным.
В департаменте собаку называют «внештатным психологом».
«Она снимает стресс, напряжение, вносит разрядку в настроение. Ведь очень важно, если человек находится в сильном напряжении, что есть возможность разрядиться», — рассказала владелица.
Марусе завели аккаунт в социальной сети Instagram. Там рассказывается о том, как работают столичные спасатели, и о жизни животного.
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Это помещение, где проходят рабочие будни диспетчера одного из пожарно-спасательных отрядов. Скажу честно, работа сложная и требует большой выдержки и терпения. Я должна помочь этим людям, снять стресс и напряжение. #таксаМаруся #такса #москвасити #спасатели #МосковскиеСпасатели #псц #Столица #пожарнаяохрана #герои #dogs #dachshund #dashshundlove #душевнаямосква #работа #радость #семья #таксаэтодиагноз #
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