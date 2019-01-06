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Москвичей помогает спасать такса Маруся

Такса Маруся mos.ru

Такса Маруся

общество [ версия для печати ]

Четвероногая коллега стала помощницей столичных спасателей. Они полюбили собаку по кличке Маруся, которую считают частью своей команды. Животному даже сшили форму.

Однажды сотрудница департамента Елена Епур принесла своего питомца в выходной день на работу в Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, передаёт ТАСС. Он очень понравился спасателям и пожарным.

В департаменте собаку называют «внештатным психологом».

«Она снимает стресс, напряжение, вносит разрядку в настроение. Ведь очень важно, если человек находится в сильном напряжении, что есть возможность разрядиться», — рассказала владелица.

Марусе завели аккаунт в социальной сети Instagram. Там рассказывается о том, как работают столичные спасатели, и о жизни животного.

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Это помещение, где проходят рабочие будни диспетчера одного из пожарно-спасательных отрядов. Скажу честно, работа сложная и требует большой выдержки и терпения. Я должна помочь этим людям, снять стресс и напряжение. #таксаМаруся #такса #москвасити #спасатели #МосковскиеСпасатели #псц #Столица #пожарнаяохрана #герои #dogs #dachshund #dashshundlove #душевнаямосква #работа #радость #семья #таксаэтодиагноз #

Публикация от Спасатель такса Маруся (@taksa_marusya)

Ранее News.ru сообщал, что кот Ахилл, ставший известным во время чемпионата мира по футболу, будет представлен к правительственной награде. Его признали ярким популяризатором туризма в Ленинградской области. Депутат Милонов даже предложил выделить животному пенсию.


#спасатели #собака #такса
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