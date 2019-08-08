Практически все издания в последние дни полны версиями неожиданной смерти в Италии Аллы Вербер, которую называют королевой моды. Женщиной, приведшей в Россию ведущие мировые марки одежды. Высказываются разные версии её преждевременной кончины — сепсис, тромбоэмболия, последствия многочисленных пластических операций. По Алле Вербер скорбит сама Ксения Собчак, которая первой и принесла всем светским львицам печальную весть.

Однако как выясняется, у семьи Вербер могли быть и иные, далекие от моды функции. Уже появляется информация о том, что её зять Тимур Миндич — весьма влиятельный человек на Украине. Дело в том что девять лет назад он сочетался религиозным браком в Иерусалиме с дочерью Вербер, Екатериной. Но знаменит он, конечно, не тем, что породнился с влиятельной женщиной из Москвы.

Известно, что Миндич был и остается близким сотрудником Игоря Коломойского, влияние которого после победы на президентских выборах Владимира Зеленского возросло многократно. Более того, Тимур Миндич является, как утверждают, и совладельцем компании Green Family LTD, в которой до января 2019 года имел свою долю и сам Зеленский.

Алла Вербер Natalia Shakhanova/Global Look Press

Более того, в ходе предвыборной кампании именно Миндич якобы отвечал за безопасность кандидата, страхуя его от разного рода недоразумений и неприятных неожиданностей. Мало ли что мог выкинуть от страха действовавший тогда президент Порошенко?

Словом, у Миндича есть свой прямой канал выхода на Зеленского даже сейчас, когда он вернулся на службу в группу «Приват» всё того же Коломойского, взял на себя контроль над всей службой безопасности. Впрочем, и Зеленский, и Коломойский, и Миндич были влиятельными членами мощнейшей на Украине днепропетровской еврейской общины. Более того, знатоки политических кулис утверждают ныне, что именно связи тёщи Миндича, Аллы Вербер, во многом имел ввиду банкир, когда давал понять о возможности установления с Москвой разнообразных неофициальных контактов для обсуждения разного рода острых и не терпящих отлагательств проблем.

Естественно, что после обнародования такой информации возникнут новые откровенные спекуляции по поводу диагноза смерти Вербер. Запахнет махровой конспирологией. Притом, что вряд ли в её смерти была замешена политика. Но богатые, хоть и тоже плачут, но в смертях их всегда принято искать какой-то тайный смысл и высокую интригу. Иначе не о чем будет рассуждать на бесчисленных ток-шоу.