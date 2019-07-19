https://static.news.ru/photo/62ef011c-aacd-11e9-a809-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Повышенный режим готовности вводят на Дальнем Востоке из-за тайфуна «Данас». Об этом сообщило МЧС России.

Экстренное предупреждение получили спасательные службы Алтайского, Приморского, Еврейской АО и Хабаровского края. В ближайшие дни в этих регионах ожидаются сильные дожди. Они будут сопровождаться порывистым ветром 13 до 23 м/с. В связи с этим спасатели предупреждают о возможном повышении уровня воды в местных реках. Для предотвращения подтоплений в Уссурийск, где удар стихии будет наиболее сильным, доставлено 10 водоналивных дамб, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, московских водителей предупредили об усилении ветра. Соответствующие сообщения на мобильные телефоны разослало МЧС.