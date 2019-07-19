Повышенный режим готовности вводят на Дальнем Востоке из-за тайфуна «Данас». Об этом сообщило МЧС России.
Экстренное предупреждение получили спасательные службы Алтайского, Приморского, Еврейской АО и Хабаровского края. В ближайшие дни в этих регионах ожидаются сильные дожди. Они будут сопровождаться порывистым ветром 13 до 23 м/с. В связи с этим спасатели предупреждают о возможном повышении уровня воды в местных реках. Для предотвращения подтоплений в Уссурийск, где удар стихии будет наиболее сильным, доставлено 10 водоналивных дамб, передаёт
Как ранее писал News.ru, московских водителей предупредили об усилении ветра. Соответствующие сообщения на мобильные телефоны разослало МЧС.