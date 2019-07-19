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Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН РФ доставили из Таиланда Константина Долгова — подозреваемого в краже около 6 млн рублей. По предварительным данным, от действий мужчины пострадала одна из компаний Омска, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии оперативников, у фигуранта был доступ к банковскому счёту фирмы, с которого он и перевёл средства, а затем обналичил крупную сумму и уехал из России, говорится на официальном сайте МВД. Его объявили в международный розыск в мае 2017 года. В азиатской стране Долгов также попал в поле зрения стражей порядка.

В декабре 2016 года, мужчину задержала полиция Таиланда за попытку взорвать банкомат, за что в марте 2017 года суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, — добавила Волк.

Правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Ранее News.ru сообщал, что двух граждан РФ экстрадировали из Таиланда, где они скрывались от российского правосудия. Один из них причастен к финансовым махинациям, а другой — к грабежу.