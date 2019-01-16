Таблички с улицей «Гаденко» заменят в Красноярске

https://news.ru/storage/news/0bc8793df10d5ef4baac842275de2d77/1371ee42-3fdd-4915-94bc-60e5458db9b3_850.jpg Vladimir Skovorodnikov/Global Look Press

Красноярские власти заменят таблички с названиями остановок, которые содержат грубые ошибки на русском и английском языках.

По данным пресс-службы мэрии города, завершить работы планируется к 20 февраля.

Там также сообщили, что искать виновных в случившемся не будут, передаёт РИА Новости.

На ошибки в названиях обратил внимание местный журналист Александр Дегтярёв. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии, на которых, например, остановка «Гастроном» на английском превратилась в «st. Gastronom», что переводится как «святой гастроном».

В ещё одном указателе допущена опечатка в имени заслуженного артиста СССР, выдающегося хореографа Михаила Годенко. В его фамилии перепутали букву и написали — «Гаденко».

Таблички с ошибками были установлены в преддверии Универсиады-2019.

Ранее News.ru писал, что магазин сувениров White House разместил на своём сайте объявление о продаже памятной монеты. Она посвящена встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Интернет-пользователи сразу же заметили несколько ошибок.