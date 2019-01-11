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Табачные стики предложили приравнять к сигаретам

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять систему нагревания табака (табачные стики) к сигаретам и запретить их рекламу.

«По аналогии с остальной табачной продукцией они должны размещаться за специальной шторкой, которую продавец поднимает по просьбе покупателя», — передаёт текст обращения Чернышова RT.

По его мнению, у россиян сложилось убеждение, что данная система безопасна для здоровья, так как данные приспособления находятся в свободном доступе и их открыто рекламируют, пишет «360».

Как ранее писал News.ru, акцизы на табачные изделия в очередной раз повысились в России за последние полгода. Выросла специфическая часть акцизов, тогда как адвалорная составляющая осталась неизменной.


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