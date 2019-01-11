Табачные стики предложили приравнять к сигаретам

https://news.ru/storage/news/6b4ca4e0ccffffa26b879fd68bec3a85/9057df6b-a7b9-4fbd-abc6-aa4f8d16d6ea_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять систему нагревания табака (табачные стики) к сигаретам и запретить их рекламу.

«По аналогии с остальной табачной продукцией они должны размещаться за специальной шторкой, которую продавец поднимает по просьбе покупателя», — передаёт текст обращения Чернышова RT.

По его мнению, у россиян сложилось убеждение, что данная система безопасна для здоровья, так как данные приспособления находятся в свободном доступе и их открыто рекламируют, пишет «360».

Как ранее писал News.ru, акцизы на табачные изделия в очередной раз повысились в России за последние полгода. Выросла специфическая часть акцизов, тогда как адвалорная составляющая осталась неизменной.