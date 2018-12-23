СЖР поспорил с Песковым о псевдожурналистах

https://news.ru/storage/news/9c270617c2059df1fa697cc175e03e16/8b24229d-d95f-4058-845d-5c6a574aeaca_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир не согласился с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, который заявил, что на большой пресс-конференции главы государства были в том числе и псевдожурналисты.

Шафир отметил, что современных реалиях говорить о журналистах как о некоем профессиональном сообществе не вполне корректно. Всё большую силу набирает так называемая гражданская журналистика, поэтому грань становится всё более тонкой.

При этом, уверен секретарь СЖР, говорить, что журналист не может поднимать перед президентом проблемы села или деревни, нельзя. Это посредник, глазами которого общество смотрит на власть и наоборот, власть — на общество.

В таком диалоге не бывает незначительных тем, отметил Шафир.

«Решение маленьких вопросов <...> — большой сигнал руководству государства, в том числе президенту. Сегодня большая пресс-конференция используется как возможность обратить внимание на те проблемы, которые есть в регионах», — сказал Шафир в эфире НСН.

Он также подчеркнул, что если говорить о якобы звучавшей на пресс-конференции клевете от псевдожурналистов, то уместно поднимать вопрос о регулировании тематики. Необходимо определить, «что является фейк-ньюс, что — незначительной, частной, на первый взгляд, темой, которая не решается на уровне городского поселения или региона», выразил мнение секретарь СЖР. Пока этой проблемой никто не занимается, «она может выходить на любые площадки, в том числе и на топовые, как пресс-конференция главы государства», указал Шафир.

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоялась 20 декабря. В ней приняли участие более 1700 российских и иностранных журналистов. Несколько дней спустя Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия» заявил, что на мероприятие попали не только журналисты, но и люди, не работающие в СМИ, которые озвучивали не соответствующую действительности информацию или обращались с жалобами и пытались решить частные вопросы.