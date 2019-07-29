https://static.news.ru/photo/1bcbf46c-b210-11e9-accc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир заявил, что считает выдвижение интервью Владимира Путина Крису Уоллесу на премию «Эмми» интересным шагом. По его мнению, наблюдать за процессом будет интересно.

Он отметил, что этот фильм стал первым, отправленным на премию от Fox News, передаёт РИА Новости .

Журналист Крис Уоллес — легенда американской тележурналистики, это человек, который брал достаточно критические интервью у американских руководителей, у него есть репутация достаточно жёсткого интервьюера, — добавил представитель СЖР.

Ранее News.ru писал, что номинантом на телевизионную премию «Эмми» стало интервью президента РФ Владимира Путина корреспонденту телеканала Fox News Крису Уоллесу. Российский лидер беседовал с журналистом в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.