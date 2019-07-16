https://static.news.ru/photo/6fc1b38e-a7a4-11e9-8a5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сын депутата Кунашакского райсовета Челябинской области Ильфата Имангулова Руслан может оказаться в колонии после ДТП, в котором погибли два человека. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В отношении молодого человек возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. У следствия есть данные о том, что ранее он привлекался к ответственности за превышение скорости и тонировку, сообщает телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что сын депутата задавил насмерть супружескую пару. При попытке объехать собаку его автомобиль вылетел на обочину и сбил людей. Скорость транспортного средства в момент аварии составляла 200 км/ч.