Сын Владимира Якунина подал в суд на «Новую газету»

https://news.ru/storage/news/8f63b39aea88feb0596432c011214ec3/0bc6bf4d-370c-4e71-9af3-21ec707c6168_850.jpg Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press

Андрей Якунин, сын экс-президента Российских железных дорог Владимира Якунина, подал в суд на «Новую газету». Он сообщил, что хочет защитить свою репутацию.

Бизнесмен недоволен материалом «Очень важное убийство», размещённым в издании 11 октября. В нём есть несколько версий убийства старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной, в том числе из-за коррупции в структурах железнодорожного перевозчика.

«Я считаю возмутительной попытку автора статьи связать ложную информацию про бизнес с этим преступлением. Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо, поэтому не вижу для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты моей репутации», — сказал Якунин-младший РБК.

Ранее News.ru рассказывал о пяти крупных скандалах с участием РЖД. Компанию регулярно обвиняют в коррупции, и зачастую такая критика заканчивается уголовными делами.