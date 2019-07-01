https://static.news.ru/photo/a99099a2-9be9-11e9-a8e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Сын одного из чиновников Алексеевского района Татарстана оказался в центре скандала после сдачи единого госэкзамена. В ходе разбора полётов выяснилось, что подросток слишком часто отлучался по нужде, и это вызвало некоторые подозрения.

В региональном Министерстве образования и науки сочли такое поведение школьника подозрительным, несмотря на то, что мальчик оказался сыном начальника районного отдела образования.

Этот ребёнок выходил из аудитории, по разным данным, от 9 до 14 раз во время экзамена. Было заседание президиума ГЭК во главе с министром образования РТ. Главе района направлено представление, — цитирует « Ридус » главу департамента надзора и контроля республиканского министерства Наталью Гречанникову.

В социальных сетях новость также обсуждают. Однако там мнения разделились. Некоторые пользователи предположили, что частые отлучки в туалет могли быть вызваны нервами из-за экзамена.

Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.

Между тем в правилах проведения госэкзамена не сказано, как часто выпускник может выходить в уборную. Нарушением считается лишь списывание там.

Ранее News.ru сообщал, что в Госдуме систему оценки знаний школьников с помощью ЕГЭ назвали несостоятельной. Там предложили отказаться от единого госэкзамена и вернуться к прежней системе — выпускным устным и письменным экзаменам в школе и аналогичным вступительным испытаниям в вузах.