https://static.news.ru/photo/3e33fe6c-9412-11e9-88db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. По его словам, данная тема обсуждалась в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.

Савва подчеркнул, что в рамках церковного предания можно говорить о благословлении воина на несение воинской службы и защиту Отечества. Также благословляется личное оружие, но только потому, что оно связано с тем, кому преподаётся благословение.

По этой же причине не должно «освящаться» оружие массового поражения и в целом не личное оружие, — отметил епископ.

Он пояснил, что в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет. В связи с этим до конца 2019 года планируется внести редакционные правки в итоговый документ заседания по этой теме. После этого его направят на дальнейшее обсуждение в епархии, передаёт РИА Новости .

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