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Священникам посоветовали проповедовать в интернете

Валерий Шарифулин/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Церковные приходы должны максимально использовать возможности социальных сетей для общения с паствой. Те, у кого есть возможность вести проповеди в интернете, должны её реализовать, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, во многих приходах Русской православной церкви есть молодые люди, которые при должной работе настоятеля могли бы развивать такие интернет-сообщества.

«Мы считаем, что если у прихода есть возможность для того, чтобы осуществлять свидетельство в социальных сетях, то приход не просто может, а должен такой возможностью воспользоваться», — цитирует его ТАСС.

В Синодальном отделе даже составили рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб. Среди перспективных социальных платформ в российском сегменте интернета в них выделены «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, YouTube и Instagram.

В документе сказано, что проповедь в соцсетях для православных христиан обусловлена евангельской заповедью. По сравнению с евангельской проповедью прошлого социальные сети предоставляют бесспорные преимущества в скорости распространения и охвате аудитории.

В прошлом году, как рассказывал News.ru, крупнейшая в мире статуя Иисуса Христа в польском городе Свебодзине начала раздавать интернет по Wi-Fi. На голове у Спасителя установили антенны. Верующие сочли это кощунством, однако вскоре выяснилось, что передатчики появились по просьбе местной церкви.


#рпц #интернет #социальныесети #проповеди
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