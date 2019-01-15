Священникам посоветовали проповедовать в интернете

https://news.ru/storage/news/4a903dcc84aa7e4fa1498403abbd3c0a/a843d301-8a9f-4531-9336-4932823fb2e2_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Церковные приходы должны максимально использовать возможности социальных сетей для общения с паствой. Те, у кого есть возможность вести проповеди в интернете, должны её реализовать, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, во многих приходах Русской православной церкви есть молодые люди, которые при должной работе настоятеля могли бы развивать такие интернет-сообщества.

«Мы считаем, что если у прихода есть возможность для того, чтобы осуществлять свидетельство в социальных сетях, то приход не просто может, а должен такой возможностью воспользоваться», — цитирует его ТАСС.

В Синодальном отделе даже составили рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб. Среди перспективных социальных платформ в российском сегменте интернета в них выделены «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, YouTube и Instagram.

В документе сказано, что проповедь в соцсетях для православных христиан обусловлена евангельской заповедью. По сравнению с евангельской проповедью прошлого социальные сети предоставляют бесспорные преимущества в скорости распространения и охвате аудитории.

В прошлом году, как рассказывал News.ru, крупнейшая в мире статуя Иисуса Христа в польском городе Свебодзине начала раздавать интернет по Wi-Fi. На голове у Спасителя установили антенны. Верующие сочли это кощунством, однако вскоре выяснилось, что передатчики появились по просьбе местной церкви.