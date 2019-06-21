https://static.news.ru/photo/920a48a8-9420-11e9-b6c2-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Войтишко (справа) Фото: facebook.com/g.voytishko

Один из российских священников, иеромонах Геннадий Войтишко рассказал о том, как он проводит своё свободное время, а также как руководство Русской православной церкви относится к его образу жизни.

По его словам, не так давно он посещал ночной клуб «Мутабор», который известен своими вечеринками для столичных рейверов. Батюшка объяснил, что его туда пригласил на показ хороший друг, модельер Александр Лисин и что никакого рейва там не было, передаёт телеканал « 360 ».

Священнослужитель также отметил, что пользуется Instagram и слушает современную музыку, но не рэп, подчеркнув, что его он не отвергает и не считает эту музыку дьявольской.

Войтишко отметил, что руководство церкви хорошо относится к его образу жизни, даже лучше, чем многие окружающие.

Некоторые люди уверены, что раз ты священник, то как будто инопланетянин, — нигде, кроме как на территории церкви, появляться не можешь, — отметил он.

Ранее News.ru писал, что оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. По его словам, данная тема обсуждалась в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.