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Священник призвал россиян вразумить Думу силой молитвы

Дмитрий Першин ACADEMY.SU/youtube.com

Дмитрий Першин

общество [ версия для печати ]

Иеромонах Дмитрий Першин раскритиковал обсуждаемый в Думе законопроект о возвращении рекламы пива на телевидение и призвал россиян вразумить парламентариев с помощью молитвы.

Священнослужитель назвал «позором современности» намерение депутатов принять документ во втором чтении накануне Крещения.

«Поэтому я думаю, что если мы придём в храм на службу и войдем в эти купели, уместно будет помолиться, чтобы Господь вразумил наших депутатов отклонить этот очень странный закон, легализующий, в общем, то, с чем мы как-то сумели несколько лет назад справиться — пивным алкоголизмом», — цитирует иеромонаха АГН «Москва».

Наряду с этим священник порекомендовал россиянам не употреблять спиртные напитки во время празднования Крещения.

Во втором чтении парламентарии собирались рассмотреть законопроект о рекламе пива 15 января. Однако в Совете Госдумы пришли к выводу, что документу требуется доработка, и его дальнейшее обсуждение было отложено.

Ранее первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко выступил против идеи члена Международной федерации футбола Алексея Сорокина о возобновлении продажи пива на стадионах. По его словам, это противоречит пропаганде здорового образа жизни.


#госдума #церковь #пиво #реклама
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