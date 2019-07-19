https://static.news.ru/photo/07a7f150-7e96-11e9-a315-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Свидетелю обвинения по делу «Нового величия» Павлу Ребровскому стало плохо на заседании в Люблинском суде, передаёт корреспондент News.ru.

Ребровский сегодня был вызван в суд на повторный допрос. В прошлый раз на заседании он отказался от признательных показаний, сказав, что дал их под давлением. Ребровский почувствовал себя плохо во время процесса, адвокаты попросили перерыв и вызвали ему скорую.

Десять молодых людей и девушек были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Подсудимые говорят, что их подставил агент ФСБ.

Ранее News.ru писал, что по делу Ребровского назначили прокурорскую проверку.