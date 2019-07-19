Свидетелю обвинения по делу «Нового величия» Павлу Ребровскому стало плохо на заседании в Люблинском суде, передаёт корреспондент News.ru.
Ребровский сегодня был вызван в суд на повторный допрос. В прошлый раз на заседании он отказался от признательных показаний, сказав, что дал их под давлением. Ребровский почувствовал себя плохо во время процесса, адвокаты попросили перерыв и вызвали ему скорую.
Десять молодых людей и девушек были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Подсудимые говорят, что их подставил агент ФСБ.
Ранее News.ru писал, что по делу Ребровского назначили прокурорскую проверку.