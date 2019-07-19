https://static.news.ru/photo/ea55843c-aa3c-11e9-99d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Свидетель обвинения по делу «Нового величия» Рустам Рустамов заявил на допросе в Люблинском суде, что обвиняемые планировали захватить Останкинскую телебашню и поджечь офис «Единой России». По его словам, всё это они собирались предпринять незадолго до выборов президента 2018 года, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Кроме того, они состояли в организации.

В один из дней они собрались и обсуждали устав. Потом приняли его единогласно, — сказал Рустамов.

Свидетель сообщил, что обвиняемые разливали по бутылкам некую жидкость и учились её метать, а также стрелять по мишеням.

В ходе заседания выяснилось, какую роль играл сам Рустамов. Он имел пистолет и учил участников «Нового величия» технике безопасности и обращению с оружием.

Сам Рустамов осуждён по статье 282.2 УК «Организация деятельности экстремистской организации».

Другой свидетель обвинения, Павел Ребровский, отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением.

Десять молодых людей и девушек были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Подсудимые говорят, что их подставил агент ФСБ.

Ранее News.ru писал, что по делу Ребровского назначили прокурорскую проверку.