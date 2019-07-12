На Смоленском метромосту каждый вечер будут показывать светомузыкальные шоу.
По информации портал мэра и правительства Москвы, первое шоу покажут накануне Дня московского транспорта, который в этом году отмечают 13 июля. Трансляция состоится в пятницу, 12 июля, с 22:00 до 23:00.
Мультимедийное представление развернётся на 780 квадратных метрах медиафасада моста. Посмотреть шоу можно будет и под аккомпанемент музыки в мобильном приложении «Смоленский мост», сообщает «
В Москве прошлой осенью три световых фильма показали на фасаде «Манежа». Цикл световых шоу посвятили историческому наследию столицы, а также известным москвичам, писал News.ru.