Жители Твери остались без тепла и света

https://news.ru/storage/news/b81b87944779d61fc358cc9c62ce1358/dc31b5b3-0d82-41c2-93a1-6d675bfbaf7b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Более двух десятков домов остались без света и тепла в Твери. Жалобы поступают в основном из двух микрорайонов Твери — Соминки и Юности.

Речь идёт о домах на улицах Хрустальная, Хромова, Докучаева, Оборонная, Паши Савельевой, сообщает издание «ТИА News». По данным прессы, жильцы сидят без тепла уже несколько суток и ремонтные работы продолжаются. Также под отключение попали несколько муниципальных образовательных и медицинских учреждений.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

«Следователи проверяют информацию о том, что 24 жилых дома, школа, колледж, детская поликлиника и детский сад третий день отключены от тепла в связи с повреждениями теплотрассы. Опрашиваются должностные лица ООО „Тверская генерация“, изучается производственная документация», — заявили в СК РФ.

По сообщению средства массовой информации следователи СК организовали проведение доследственной проверки по факту прорывов на теплотрассе в Заволжском районе города Твери https://t.co/4KcUFR1K1v



ВИДЕО: СУ СК РФ по Тверской области. pic.twitter.com/wtyxAZu4Tw — СУ СК РФ Тверь (@SKRpoTverskoi) 19 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что депутат городской думы Читы Екатерина Борисова на заседании комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах города. Жители так называемых бараков используют электричество для отопления.