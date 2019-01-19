USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C17:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Жители Твери остались без тепла и света

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Более двух десятков домов остались без света и тепла в Твери. Жалобы поступают в основном из двух микрорайонов Твери — Соминки и Юности.

Речь идёт о домах на улицах Хрустальная, Хромова, Докучаева, Оборонная, Паши Савельевой, сообщает издание «ТИА News». По данным прессы, жильцы сидят без тепла уже несколько суток и ремонтные работы продолжаются. Также под отключение попали несколько муниципальных образовательных и медицинских учреждений.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

«Следователи проверяют информацию о том, что 24 жилых дома, школа, колледж, детская поликлиника и детский сад третий день отключены от тепла в связи с повреждениями теплотрассы. Опрашиваются должностные лица ООО „Тверская генерация“, изучается производственная документация», — заявили в СК РФ.

Ранее News.ru сообщал, что депутат городской думы Читы Екатерина Борисова на заседании комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах города. Жители так называемых бараков используют электричество для отопления.


#тверь #тепло #теплосеть
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
общество 13:57, 14 января 2019
Теплосети опровергли жалобы на плохое отопление в Шахтах
происшествия 16:59, 2 января 2019
МЧС: аварию на теплотрассе в Самаре ликвидировали
происшествия 21:05, 22 декабря 2018
Авария теплоснабжения в Саратове устранена
Лента новостей
происшествия 17:56
Движение электричек на участке МЖД восстановили
в мире 17:53
Высокая смертность грозит украинцам исчезновением
в мире 17:52
Люди погибли в уничтоженных автобусах в Боливии
в мире 17:51
Более десятка «жёлтых жилетов» задержаны в Париже
в мире 17:46
Женщинам Индии разрешат служить в военной полиции
Другие новости
общество 17:17
Бабушку-ветерана вышвырнули на улицу после пожара
общество 17:06
Петербуржцы стали охотнее смывать свои грехи
общество 16:56
Программа лояльности карты «Тройка» набирает популярность
общество 16:54
Джеффу Монсону подарили на день рождения клоуна
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top