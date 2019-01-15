МЧС предложило оставлять свет и газ малоимущим семьям

https://news.ru/storage/news/5b594940345083ffe467d4ba87b67902/c07ce5bb-5b6b-4296-ac64-9a575c251791_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

МЧС выступило с инициативой о запрете отключения за долги от электричества и газа малообеспеченных и многодетных семей для обеспечения пожарной безопасности зимой.

По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору Рината Еникеева, к таким владельцам жилья нужно применять другие методы воздействия.

В качестве примера он напомнил о пожаре, который произошёл из-за того, что семья была вынуждена греться открытым огнём, не имея возможности оплатить долги за электричество.

«К сожалению, статистика гибели несовершеннолетних на пожарах в период с 21 ноября 2018 года по 9 января 2019 года свидетельствует о недостаточности принимаемых мер», — подчеркнул Еникеев.

По его словам, рост смертности среди детей зафиксирован в 25 российских субъектах, а в целом по стране он составил 31,5%, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее в МЧС сообщили, что неисправность обогревательного оборудования и его неправильная установка — одни из самых частых причин пожаров. Жертвами огня в большинстве случаев становятся дети и пожилые люди.