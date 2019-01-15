USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent59.45 $ Bitcoin3,679.67 $
МОСКВА0°C14:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МЧС предложило оставлять свет и газ малоимущим семьям

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

МЧС выступило с инициативой о запрете отключения за долги от электричества и газа малообеспеченных и многодетных семей для обеспечения пожарной безопасности зимой.

По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору Рината Еникеева, к таким владельцам жилья нужно применять другие методы воздействия.

В качестве примера он напомнил о пожаре, который произошёл из-за того, что семья была вынуждена греться открытым огнём, не имея возможности оплатить долги за электричество.

«К сожалению, статистика гибели несовершеннолетних на пожарах в период с 21 ноября 2018 года по 9 января 2019 года свидетельствует о недостаточности принимаемых мер», — подчеркнул Еникеев.

По его словам, рост смертности среди детей зафиксирован в 25 российских субъектах, а в целом по стране он составил 31,5%, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее в МЧС сообщили, что неисправность обогревательного оборудования и его неправильная установка — одни из самых частых причин пожаров. Жертвами огня в большинстве случаев становятся дети и пожилые люди.


#россия #пожары #мчс #ГАЗ #электричество #долги
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
происшествия 22:13, 14 января 2019
Три человека пострадали при пожаре в Москве
происшествия 23:21, 10 января 2019
Ребёнок пострадал при пожаре в Москве
происшествия 06:32, 9 января 2019
Многодетная семья погибла при пожаре в Кузбассе
Лента новостей
в мире 14:30
Украина вновь попытается продать российский «Норд»
общество 14:29
Украина забросала РФ вариантами обмена своих моряков
экономика 14:29
Медведев предложил пересмотреть требования к бизнесу
общество 14:23
Карикатурист изобразил глав Уфы и Казани
общество 14:22
Роскосмос будет следить за космическим мусором из ЮАР
Другие новости
общество 14:29
Украина забросала РФ вариантами обмена своих моряков
общество 14:23
Карикатурист изобразил глав Уфы и Казани
общество 14:22
Роскосмос будет следить за космическим мусором из ЮАР
общество 13:56
Экстренно вызвать спасателей могут менее трети россиян
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top