https://static.news.ru/photo/fe9f86a4-a09b-11e9-ac84-fa163e074e61_1024.jpg Фото: aeroprints.com

Знаменитый советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 поставят перед Лётно-исследовательским институтом имени Громова, заявил глава учреждения Евгений Пушкарский. Самолёт превратится в памятник и поприветствует гостей и участников грядущего авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Раньше борт демонстрировали на статичной стоянке МАКСа. Машину планируется закрепить на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе, пишет РИА Новости .

Выставка пройдёт с 27 августа по 1 сентября текущего года.

Этот проект есть, он по инициативе города Жуковский устанавливается. Действительно, планируется Ту-144 разместить, он будет рядом с институтом находиться, — говорится в сообщении.

Первый полёт Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года. Регулярные пассажирские перевозки по маршруту Москва — Алма-Ата продолжались всего лишь семь месяцев с ноября 1977 года по май 1978-го, и в них было задействовано только два самолёта из 16 построенных.

Ранее News.ru сообщал, что американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Венчурный фонд Khosla Ventures стал её первым финансовым партнёром. Сообщается, что производитель намерен построить самолёт, который сможет развивать скорость порядка 6,2 тысячи км/ч.