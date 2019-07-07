Знаменитый советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 поставят перед Лётно-исследовательским институтом имени Громова, заявил глава учреждения Евгений Пушкарский. Самолёт превратится в памятник и поприветствует гостей и участников грядущего авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Раньше борт демонстрировали на статичной стоянке МАКСа. Машину планируется закрепить на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе, пишет
Выставка пройдёт с 27 августа по 1 сентября текущего года.
Этот проект есть, он по инициативе города Жуковский устанавливается. Действительно, планируется Ту-144 разместить, он будет рядом с институтом находиться, — говорится в сообщении.
Первый полёт Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года. Регулярные пассажирские перевозки по маршруту Москва — Алма-Ата продолжались всего лишь семь месяцев с ноября 1977 года по май 1978-го, и в них было задействовано только два самолёта из 16 построенных.
Ранее News.ru сообщал, что американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Венчурный фонд Khosla Ventures стал её первым финансовым партнёром. Сообщается, что производитель намерен построить самолёт, который сможет развивать скорость порядка 6,2 тысячи км/ч.