Свердловскую прокуратуру заставят списать долги по ЖКХ

https://news.ru/storage/news/115f704215db12dbd32e08fd8e19d57e/876f8837-5480-47f1-8a78-6afed08c7b4e_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Власти Свердловской области могут попросить прокуратуру списать долги по коммунальным платежам с жителей региона, заявил думский депутат Дмитрий Ионин. По его словам, прецедент для этого создала Чечня.

«По аналогии, например, также можно списать долги, допустим, за отопление, жителям Свердловской области. Потому что сумма астрономическая. И я, как депутат от этой территории, основываясь на чеченском прецеденте, также настаиваю, чтобы наш надзорный орган действовал аналогично», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий отметил, что долги за отопление в области составляют 8,6 млрд рублей.

Ранее списать со всех жителей РФ невозвратные долги за коммунальные услуги призвал член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. По его словам, это избавит россиян от «огромных судебных процессов».

Как писал News.ru, списание задолженности на 9 млрд рублей жителям Чеченской Республики вызвало общественный резонанс в стране. Депутаты, политологи и обычные россияне принялись бурно обсуждать, почему это населению одного региона можно не оплачивать коммунальные услуги, а другим нельзя.