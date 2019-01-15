Свердловский водитель выиграл полмиллиарда в «Русском лото»

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Николай Мирошниченко и его супруга

35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко приехал в Москву для оформления выигрыша в новогоднем тираже лотереи «Русское лото». Николай и его жена Оксана стали мультимиллионерами: их состояние в один миг увеличилось на 500 млн рублей.

Супруги дали о себе знать только спустя две недели после объявления победителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото».

«Конечно, выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это — быть мультимиллионерами. В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом. Собственно, я и в Москву приехал в первый раз — спасибо выигрышу», — рассказал победитель.

Мужчина отметил, что ни он, ни его супруга, которая работает водителем трамвая, не планируют менять свой род занятий.

Ранее News.ru писал, что вторым счастливчиком оказался житель Санкт-Петербурга. Он пока не заявил о себе организаторам конкурса. При этом везунчики, в один миг ставшие миллионерами, обычно объявляются в течение недели после джекпота.