Свердловский чиновник поддержал вскрытие квартир для проверок

https://news.ru/storage/news/81b8122ca7d8fea1c6a5f69fc200cc58/2371ff0f-7741-495b-8809-5083d0173522_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сотрудникам газовых служб вскрывать квартиры для проверки оборудования. Такое предложение было выдвинуто на фоне обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поддержал идею Милонова, отметив, что осознание безопасности жилища, жизни и жизни соседей «должно превалировать».

«Если действия или бездействие угрожают безопасности, то в присутствии правоохранительных органов спецслужбы имеют доступ в жилые помещения», — передаёт слова Смирнова Ura.ru.

Как ранее писал News.ru, в ночь на 31 декабря в многоквартирном доме в Магнитогорске произошёл взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд — с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты проверят оборудование, чтобы решить вопрос с подачей газоснабжения в квартиры дома в Магнитогорске, где взорвался газ.