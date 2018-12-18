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Свердловские депутаты ввели штрафы за парковку на газоне

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Депутаты Заксобрания Свердловской области ввели наказание для автомобилистов, паркующих свой транспорт на газонах. Парламентарии сослались на Конституционный суд, который признал право регулировать данные вопросы за региональными властями.

Нарушители из числа физических лиц будут наказываться за неправильную парковку штрафом от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица должны будут платить штраф от пяти до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 150 до 500 тысяч рублей, пишет URA.Ru.

Ранее подобные инициативы оспаривались Свердловским облсудом, который считал, что эта инициатива якобы является превышением заксобранием своих полномочий.

Как писал News.ru, более 1,3 млн нарушений выявили пользователи приложения «Помощник Москвы» с момента запуска сервиса в 2015 году. Об этом в ноябре заявили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). В ведомстве подчеркнули, что парковка на газоне портит траву и приводит к тому, что грязь и почва разносятся по всей округе.


#закон #ПАРКОВКА #Свердловскаяобласть
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