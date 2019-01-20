USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,539.61 $
МОСКВА-4°C22:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Свердловчане помогают живущему в фуре водителю

ИА Tagilcity.ru

общество [ версия для печати ]

Жители Свердловской области на протяжении недели помогают едой, водой и тёплой одеждой 68-летнему дальнобойщику из Тамбовской области. Мужчина живёт в неисправной после ДТП фуре на 337-м километре трассы Екатеринбург — Серов.

Водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик вылетел в кювет. По словам очевидцев, денег и еды у него почти не осталось. Как долго он будет ещё жить на дороге, неизвестно.

Автомобилисты рассказали о попавшем в аварию водителе через социальные сети. Люди откликнулись и стали оказывать мужчине помощь, в том числе по ремонту фуры, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области. В результате ДТП пострадали 11 человек. По данным полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего и произошла авария. С места происшествия никто госпитализирован не был.


#ПОМОЩЬ #Свердловскаяобласть #водитель #пенсионер #фура
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
шоу-бизнес 16:18, 20 января 2019
Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде
происшествия 12:59, 20 января 2019
Россиянин врезался в столб, пытаясь избежать ДТП
происшествия 21:11, 19 января 2019
Шесть человек пострадали в ДТП в Тольятти
Лента новостей
происшествия 22:13
Хлопок газа в Ульяновске: пострадал один человек
происшествия 22:00
ЛГБТ-активиста избили за пикет в поддержку чеченских геев
в мире 21:47
ФРГ отказалась считать «Северный поток» мальчиком для битья
наука 21:42
Астрономы: человечество будет уничтожено через 49 лет
в мире 21:33
Стрингера российского агентства жестоко избили в Афинах
Другие новости
общество 20:41
Россиян освободят от бюрократии при регистрации смерти
общество 20:23
Власти Таганрога дали малоимущей семье 47,5 рубля
общество 19:59
Россиян будут штрафовать за «украинский» Крым на картах
общество 19:11
«Пленных немцев» провели по Великому Новгороду
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top