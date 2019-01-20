Свердловчане помогают живущему в фуре водителю

https://news.ru/storage/news/954c0abd3baa773b69459884db06507f/90041ef1-a5c1-465e-8c0d-30185e5f8286_850.jpg ИА Tagilcity.ru

Жители Свердловской области на протяжении недели помогают едой, водой и тёплой одеждой 68-летнему дальнобойщику из Тамбовской области. Мужчина живёт в неисправной после ДТП фуре на 337-м километре трассы Екатеринбург — Серов.

Водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик вылетел в кювет. По словам очевидцев, денег и еды у него почти не осталось. Как долго он будет ещё жить на дороге, неизвестно.

Автомобилисты рассказали о попавшем в аварию водителе через социальные сети. Люди откликнулись и стали оказывать мужчине помощь, в том числе по ремонту фуры, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области. В результате ДТП пострадали 11 человек. По данным полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего и произошла авария. С места происшествия никто госпитализирован не был.