Сурков попал в список современных мыслителей

Помощник президента РФ Владислав Сурков попал в топ-100 глобальных мыслителей современности.
Список ежегодно составляет журнал Foreign Policy. Редакция отмечает самых влиятельных людей, чьи идеи последние 12 месяцев формировали представление о том, что происходит в мире.
Это юбилейный выпуск Foreign Policy, и список мыслителей разделили на 10 категорий. В первую группу вошли 10 человек, оказавших наибольшее влияние на мир за последние 10 лет — канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент США Барак Обама, глава Amazon Джефф Безос и другие.
Бывшего замглавы администрации президента Суркова отметили в категории «Оборона и безопасность». В публикации отмечается, что помощник Владимира Путина «усовершенствовал искусство пропаганды»: реорганизовал общественно-политический ландшафт, укрепил силу Кремля, а также с помощью новых медиа вывел «российскую дезинформацию» на новый уровень.
В категорию «Оборона и безопасность» попали также министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, журналист и основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс, командующий силами Ирана в Кудсе Кассем Сулеймани и другие.
Ранее News.ru писал, что тёзка Владислава Суркова (с совпадающими годом и месяцем рождения) руководил с июля 2016 по ноябрь 2017 года лондонской звукозаписывающей компанией — Johnny Boy Records Entertainment.