https://static.news.ru/photo/4206810c-98ab-11e9-bbba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официально зарегистрированные супруги и дети до 16 лет 7 июля смогут бесплатно посетить Музей Победы. Акция приурочена к празднику святых Петра и Февронии 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В честь Дня семьи, любви и верности вход в Музей Победы 7 июля будет бесплатным для супругов (при предъявлении паспорта со штампом о регистрации брака), а также для детей до 16 лет, – цитирует сообщение столичных властей « Москва 24 ».

К празднику подготовили специальную программу «Ромашка Победы. Семейная история войны». В частности, в диорамном комплексе пройдёт иммерсивный спектакль с участием известных актёров.

Как ранее писал News.ru, в московском районе Сокольники появился памятник военным медикам. Скульптура установлена в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени Петра Мандрыка.