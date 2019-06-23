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Конфликты в отпуске между женатыми людьми чаще всего происходят из-за работы. Отношения начинают накаляться, если один из супругов не может отвлечься от дел и полноценно расслабиться, выяснили социологи.

Они провели опрос, в котором приняли участие больше тысячи человек, и выяснили, что 54% респондентов сталкивались на отдыхе с ситуацией, когда любимый человек уделял работе слишком много времени — проверял рабочую почту, заходил в программы и занимался прочими делами, сообщает « Интерфакс ».

При этом опрошенные отметили, что невозможность отвлечься от работы у них была связана с «необходимостью решить срочные вопросы» (47%) или переживаниями из-за «завала», который может обрушиться после отпуска (29%). Некоторые же и вовсе заявили, что им нравится работать (19%).

Исследователи также подчеркнули то обстоятельство, что 65% опрошенных столкнулись с необходимостью сократить сроки из-за необходимости работать. Однако подавляющее большинство (95%) тех, кто завален делами, едва ли не мечтают взять отпуск как минимум на неделю.

Ранее News.ru писал, что около 52% россиян решили не брать отпуск летом. Из них 32% не отдохнут в связи с недавним трудоустройством, а 15% — из-за отсутствия финансовых возможностей.