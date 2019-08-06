https://static.news.ru/photo/54933e86-b84b-11e9-ba32-fa163e074e61_660.jpg Никита Белых Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруга осуждённого за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина подала заявление о разводе в день своего рождения.

Катя Белых приняла это решение из-за многочисленных угроз, предварительно посоветовавшись с мужем.

Сегодня мне 33, и я подаю заявление на развод. Мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении, — написала Белых на своей странице в Facebook.

Никита Белых и Екатерина Рейферт поженились 14 ноября 2017 года в СИЗО «Лефортово». Сейчас Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области и там же работает библиотекарем.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Белых на постановление суда об отказе в отсрочке для выплаты штрафа. Он наложен на осуждённого по делу о получении взятки. Бывший губернатор приговорён к 10 годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн рублей. Защита просила отсрочить выплату до момента освобождения. Адвокаты аргументировали это тем, что стоимость арестованного имущества осуждённого в 7,7 млн рублей не покрывает суммы штрафа и найти средства для его погашения он сможет только после освобождения, писал News.ru.