Superjob отказался от графы «Образование»

https://news.ru/storage/news/d3e43818995903172b7b072d44cd660a/e426600d-67ad-4505-b560-c5ca08adfa36_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Рекрутинговая компания Superjob убрала из объявлений вакансий графу «Образование». Однако она осталась при размещении резюме.

«Необходимость высшего образования очевидна по названиям некоторых вакансий — это инженеры, врачи и так далее. Но для большого количества профессий существует масса альтернативных способов обучения, позволяющих быстро начать успешную карьеру», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

В следующем году самыми востребованными на рынке труда станут разработчики приложений для систем iOS и Android. Специалисты в данной области в Москве могут смело рассчитывать на зарплату от 130 до 300 тысяч рублей, писал News.ru.