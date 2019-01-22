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Superjob отказался от графы «Образование»

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Рекрутинговая компания Superjob убрала из объявлений вакансий графу «Образование». Однако она осталась при размещении резюме.

«Необходимость высшего образования очевидна по названиям некоторых вакансий — это инженеры, врачи и так далее. Но для большого количества профессий существует масса альтернативных способов обучения, позволяющих быстро начать успешную карьеру», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

В следующем году самыми востребованными на рынке труда станут разработчики приложений для систем iOS и Android. Специалисты в данной области в Москве могут смело рассчитывать на зарплату от 130 до 300 тысяч рублей, писал News.ru.


#работа #профессия
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